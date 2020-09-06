Скандальному тюменскому чиновнику нашли новую работу

Юрий Батт получил должность в компании тюменского правительства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший глава Тобольского района (Тюменская область) Юрий Батт стал начальником участка Тобольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). В ближайшее время его ждет повышение, утверждает источник URA.RU в региональном правительстве. Ранее Юрий Батт по собственной инициативе сложил свои полномочия после того, как на него было заведено уголовное дело.

«После скандала в администрации Тобольского района Батт остался без работы. Но теперь получил приличную для его ситуации работу в госучредении», — отмечает инсайдер. По его информации, в дальнейшем экс-чиновнику обещано место заместителя директора Тобольского ДРСУ-6, филиала акционерного общества «ТОДЭП» (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие).

Компания принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области. Предприятие занимается строительством, содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог, мостов и другим. А кроме того проводит изыскательные работы, строит жилье для производственных баз, разрабатывает схемы развития дорожной сети. В ТОДЭП направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в нанесении ущерба бюджету Тюменской области в размере 2,3 млрд рублей. Следователи разрабатывают версию, по которой он выписал разрешение на добычу песка в Абалакском заповеднике компании «Промэкскавация», которая разработала в нем карьер и нанесла весомый ущерб природе.