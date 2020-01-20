Главу Тобольского района подозревают в нанесении миллиардного ущерба

Юрий Батт сложил полномочия накануне возбуждения против него уголовного дела Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в нанесении ущерба в размере 2,3 млрд рублей региональному бюджету. Информация об этом опубликована на официальном сайте СУ СК по Тюменской области. Как ранее и сообщали источники «URA.RU», дело против сложившего 14 января полномочия чиновника возбудили по статье ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления.

«По версии следствия, подозреваемый весной 2018 года подписал два распоряжения о разрешении коммерческой организации на использование земель особо охраняемой природной территории — комплексного заказника регионального значения „Абалакский природно-исторический комплекс“ на территории Тобольского района для складирования добытого песка», — приводится информация в релизе СУ СК по Тюменской области. Как отмечают следователи, после этого организация нарушила технологию добычи песка, запустила технику на участок — в результате был уничтожен плодородный слой.

Речь идет о компании «Промэкскавация», директор которой ранее сообщал «URA.RU», что администрация Тобольска выдала им разрешение в мае 2018 года. Однако они отозвали документ сразу же, как по факту его выдачи началась проверка. Как сообщает источник агентства, на данный момент Юрий Батт находится в Тобольске. В следственном комитете отметили, что экс-чиновника не арестовывали, расследование дела продолжается.