Застройщик судится с куратором главной стройки в Пермском крае

Дома в Любимове начали строить несколько лет назад Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Проектно-строительная компания «Бюро оценки рисков» (ПСК «БОР») судится с Корпорацией развития Пермского края из-за расторжения контракта на строительство домов для переселенцев в Березниках. В общей сложности застройщик подал четыре иска к КРПК. Все они рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края, указано в картотеке суда.

«Компания указывает, что просрочка сдачи объектов произошла не по их вине. В исковых заявлениях указано, что сроки сдвигались из-за того, что часто менялась проектная документация, земельные участки были переданы застройщику не вовремя, а график строительства объектов долго не утверждался заказчиком (КРПК)», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В июне этого года КРПК в одностороннем порядке расторгла с ПСК «БОР» договоры на строительство домов в правобережной части Березников. Несколько лет назад там начали возводить новый микрорайон Любимово для переселенцев из зоны техногенной аварии. В пресс-службе корпорации агентству уточнили, что ПСК «БОР» сорвала сроки строительства объектов. Сама КРПК обратилась в прокуратуру для проведения проверки в отношении строительной компании «на предмет нецелевого использования или возможных хищений представителями ПСК „БОР“ остатка неиспользованных авансовых платежей».