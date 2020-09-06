06 сентября 2020
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В Перми школьница, зарезавшая отчима, избежала наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
Следователи не усмотрели в действиях школьницы преступления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет принял решение закрыть дело пермской школьницы, которая зарезала своего отчима. Об этом заявила адвокат Анастасия Шардакова, которая по инициативе «Зоны права» защищала несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. URA.RU сообщало, что пьяный мужчина пришел в гости к своей супруге, с которой в то время оформлял развод. В доме также находились ее мать и дочь вместе с подругами. После словесной перепалки он набросился на них с кулаками. Школьница добежала до кухни, схватила нож и ударила отчима в грудь, остальные сразу же вызвали скорую помощь. Бригада приехала только через 40 минут, но к этому моменту мужчина был мертв — лезвие пробило легкое.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны». Девочка прошла ряд экспертиз, которые подтвердили ее версию произошедшего.

«Следствие не усмотрело в ее действиях состава преступления. Прокуратура признала решение следователя о прекращении дела», — передает «Московский Комсомолец» слова адвоката.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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