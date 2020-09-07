В России хотят упростить бизнесменам уплату налогов

Министерство финансов России подготовило законопроект, которым предлагается распространить механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.
Согласно документу, у плательщика останется право уплачивать налоги по существующей схеме, но новая создаст для них более комфортные условия. «Это позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ и т. д.» — приводит «Коммерсант» пояснение Минфина. При этом, как отмечается, налоговый орган будет самостоятельно производить зачет перечисленных денег в счет имеющихся у плательщика обязательств.
Платеж можно будет сделать в любой удобный момент. По такой же схеме граждане уже могут платить налоги на имущество, транспорт и землю.
Подписывайтесь на URA.RU в