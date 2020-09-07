Акция готовится на утро 10 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг, 10 сентября, инициативная группа за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других свердловских городов сдаст подписи жителей региона, необходимые для регистрации законопроекта. Предполагается, что сдача подписей пройдет в виде перформанса: активисты установят перед Заксобранием арт-объект, рассказал URA.RU председатель группы Андрей Пирожков.

«Это будет деревянная открытая дверь (как символ открытости органов власти), которую для нас сейчас готовит уличный художник Рома Инк. Каждый из участников инициативной группы, кто придет с подписями (они будут в коробках), будет проходить через эту дверь», — сказал Пирожков. По его словам, дверь будет похожа на ту, что была установлена на городском пруду в сентябре прошлого года.

По замыслу организаторов, законопроект о возврате прямых выборов мэров внесет на рассмотрение областного парламента Вячеслав Вегнер. На текущий момент сборщики подписей заручились поддержкой около 13 тысяч горожан (при пороге в 10 тысяч подписей).