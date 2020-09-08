Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

Президент республики признал, что задержался на своем посту Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что немного задержался на своем посту. Об этом глава республики заявил во время пресс-конференции с участием российских СМИ.

«Да, возможно, я немного пересидел», — цитирует Лукашенко агентство «Подъем». Таким образом, президент Белоруссии косвенно признал долгим срок своего 26-летнего правления.

Александр Лукашенко стал президентом Республики Беларусь 20 июля 1994 года. С тех пор глава государства пережил шесть переизбраний, последнее из которых обернулось массовыми акциями протеста почти во всех городах республики. Тысячи белорусов вышли на улицы с требованием признать прошедшие 9 августа президентские выборы сфальсифицированными, а самого Лукашенко привлечь к уголовной ответственности.