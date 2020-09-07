В Кургане срочно спасают главный городской фонтан

Фонтан возле курганской филармонии планируют модернизировать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана планируют модернизировать фонтан, расположенный на Троицкой площади. На разработку проектной документации из резервного фонда мэрии выделено 684 тысячи рублей. Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Выделить из резервного фонда администрации города Кургана… 684 000 рублей на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по модернизации фонтана в районе Курганской областной филармонии», — говорится в тексте постановления. Средства резервного фонда городские власти планируют восстановить при уточнении бюджета Кургана.

«Фонтан построен менее 10 лет назад. Но сейчас его нужно буквально спасать», — рассказал URA.RU источник, знакомый с состоянием фонтана. По его словам, ранее власти не выделяли денег на его обслуживание. Все работы, в том числе чистку и подготовку к зиме, ранее выполняли местные бизнесмены за собственные деньги. «Это достаточно затратное дело, поэтому три года назад они отказались обслуживать фонтан», — пояснил инсайдер.

По данным источника, в настоящее время большая часть лампочек в подсветке фонтана не работает, облицовочную плитку нужно менять. «По плитам нельзя ходить. Но людям ведь это не объяснить. А кто-то вообще умудрялся стирать там одежду», — пояснил он. Кроме того, при вскрытии оказалось, что протекают трубы, расположенные внутри бетонных коробов. Сейчас фонтан выключен.

Получить оперативные комментарии пресс-службы мэрии о состоянии фонтана и планируемых работах URA.RU, на момент публикации, не удалось. Направлен запрос.