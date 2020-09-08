08 сентября 2020

Рэперу Моргенштерну вручили премию «Женщина года». Бородина устроила скандал. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн шокировал зал в наряде женщины Фото: Instagram morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». За наградой 22-летний музыкант явился в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.

«Я оделся в женщину, потому что люблю веселиться, спасибо!» — объяснил выбор наряда Моргенштерн, видео с церемонии публикует Telegram-канал Super.ru. После благодарственной речи на сцене рэпер швырнул принесенный с собой букет цветов толпе журналистов.

Телеведущая Ксения Бородина осталась недовольна выбором журнала. Со сцены она заявила, что «не хочет просыпается в этот мир, где „Женщиной года“ становится Моргенштерн». «У нас что, бабы на Руси перевелись?» — возмутилась Бородина. В ответ рэпер показал ей статуэтку и ушёл по-английски.

На Моргенштерна недавно подали в суд, потребовав ограничить распространение его творчества в России. Музыкант Юрий Семеняк и учитель географии Артем Васильевых считают, что своими песнями рэпер систематически «захламляет мозги и дезориентирует подростков. «Мы не морализаторствуем, просто реально достало», — прокомментировал иск к музыканту на своей странице в Instagram Семеняк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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