Перед задержанием замглавы энергетики РФ его должность сократили

Перед задержанием замглавы Минэнерго РФ Анатолия Тихонова, которого подозревают в крупном мошенничестве, в ведомстве сократили число заместителей министра. Однако кто именно покинет свой пост, не уточняется.
«Накануне задержания господина Тихонова вышло распоряжение о сокращении общего числа заместителей министра энергетики с восьми до семи», — пишет «Коммерсант». Там добавили, что в Минэнерго РФ не предоставили комментария по этому поводу.
Ранее в СМИ появилась информация, что по подозрению в мошенничестве в крупном размере был арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов, напоминает VSE42.ru. «Коммерсант», ссылаясь на источник в силовых структурах, пишет, что претензии Следственного комитета РФ вызваны одним из проектов ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА), которое он возглавлял до назначения замминистра, связанного с разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), где были выявлены многомиллионные хищения.
По данным следствия, уточняет издание, хищения были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии похищена, считают следователи.
Подписывайтесь на URA.RU в