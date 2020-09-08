В Перми без выборов назначат нового депутата

Депутатом заксобрания Пермского края от КПРФ 9 сентября станет Елена Захарова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутатом законодательного собрания Пермского края 9 сентября станет Елена Захарова, рассказала URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Захаровой перейдет мандат осужденного депутата Ильи Кузьмина.

«Сегодня [9 сентября] будет заседание избирательной комиссии Пермского края, после этого Захарова станет депутатом», — рассказала URA.RU Айтакова. В пресс-службе регионального избиркома данную информацию подтвердили, пояснив, что Захарова будет считаться депутатом сразу после принятия соответствующего решения о передаче мандата.

«По закону мандат должен быть передан следующему кандидату в региональной группе — Елене Захаровой. Сегодня соответствующие вопросы будут рассмотрены на заседании избирательной комиссии», — уточнили в избиркоме. Полномочия Кузьмина краевой парламент прекратил 27 августа после того, как вступил в силу обвинительный приговор в отношении депутата.

Кузьмина в феврале 2020 года признали виновным в инсценировке покушения на самого себя. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Захарова является депутатом думы Чердынского городского поселения и первым секретарем чердынского отделения КПРФ. Она занимала вторую строчку (после Кузьмина) в региональном партийном списке кандидатов на выборах в 2016 году.