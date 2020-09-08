Судебные приставы не могут найти ни одну машину Каргапольского отделения ДОСААФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три автомобиля Каргапольского отделения ДОСААФ (Курганская область), пропавшие после смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Курган, объявят в розыск. В отношении организации, задолжавшей деньги родственникам погибших в ДТП, возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы хотели арестовать учебные машины, но где они находятся — неизвестно. Об этом пресс-служба регионального УФССП сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«За должником зарегистрированы следующие транспортные средства: Dаеwоо Nехiа, „Лада Калина“, „Лада Гранта“», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД уже направлено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении этих машин. «В настоящее время судебные приставы… готовят необходимые документы для того, чтобы вышеуказанные автомобили были объявлены в розыск», — добавили в управлении.

В управлении ФССП также подтвердили, что поводом для возбуждения исполнительного производства стал полумиллионный долг Каргапольского отделения ДОСААФ перед потерпевшей Анной Хоронженко. Это компенсация морального вреда за погибшего в ДТП сына — курсанта автошколы.

Взыскать деньги не получается, так как организация прекратила деятельность, на ее счетах нет денег, а руководитель уволился еще в декабре 2019 года. Правопреемника у организации нет. «На данный момент исполнительное производство не окончено», — заверили URA.RU в региональном управлении ФССП. Дозвониться до Каргапольского отделения ДОСААФ URA.RU не удалось.

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2019 года на трассе Екатеринбург — Курган. Учебный автомобиль под управлением инструктора выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и три курсанта автошколы погибли. В феврале суд постановил взыскать с Каргапольского отделения ДОСААФ в пользу матери одного из погибших курсантов 500 тысяч рублей, однако она до сих пор не получила этих денег.