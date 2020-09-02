02 сентября 2020
01 сентября 2020

Мать погибшего в аварии ученика автошколы оставили без денег

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на трассе погибли три курсанта и водитель-инструктор Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Жительница поселка Каргаполье Курганской области Анна Хоронженко полгода не может получить компенсацию морального вреда за погибшего в ДТП сына — курсанта автошколы ДОСААФ. Суд обязал организацию выплатить полмиллиона рублей, но взыскать эти деньги не могут даже судебные приставы. Об этом URA.RU рассказала сама Хоронженко.

Решение о выплате компенсации Каргапольский районный суд вынес еще в феврале. Оно опубликовано на сайте суда. Ответчиком выступает местное отделение ДОСААФ. «Получить деньги мы не можем. Нас просто отфутболивают», — заявила Хоронженко. Она добавила, что намерена обратиться в приемную президента РФ.

1 апреля судебные приставы открыли исполнительное производство. Взыскать деньги с расчетного счета отделения ДОСААФ не удалось. «Денежные средства на депозитный счет Каргапольского РО СП не поступали», — говорится в ответе ведомства заявителю от 14 августа (копия имеется в распоряжении редакции).

По данным УФССП, деятельность автошколы приостановлена. Трех автомобилей, числящихся в организации, найти не удалось. Экс-руководитель Каргапольского отделения ДОСААФ Ольга Моисеева уволена 5 декабря 2019 года, а замещавший ее сотрудник — 5 марта. Председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Савин заявил приставам, что не распоряжается имуществом Каргапольского отделения, так как это другое юридическое лицо.

По телефонам Каргапольского отделения ДОСААФ, имеющимся в распоряжении URA.RU, дозвониться не удалось. В пресс-службу регионального УФССП направлен письменный запрос.

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2019 года на трассе Екатеринбург — Курган. Учебный автомобиль, за рулем которого находился инструктор, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и три курсанта автошколы погибли. Следователи установили, что на задней оси машины были установлены разные шины — ошипованная и неошипованная, а также вскрыли другие нарушения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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