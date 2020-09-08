В Тюменской области начался рост заболеваемости коронавирусом

За сутки коронавирус подтвердился у 48 тюменцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 48 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 1 случай больше, чем днем ранее. После трех дней спада заболеваемость в регионе вновь пошла на повышение.

«Тюменская область — 48 (новых случаев заражения коронавирусом)», — указывает в сообщении оперштаб. С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 8206 жителей региона. Новых случаев смертей не зарегистрировано.

За последние сутки от коронавируса выздоровел 21 человек (7173 за все время). Таким образом, разница между больными и вылечившимися продолжает увеличиваться. Из-за этого в области сохраняется негативная динамика по росту числа инфицированных. Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 14 сентября.