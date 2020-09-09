Лукашенко хочет провести досрочные выборы президента Беларуси

О сроках проведения досрочных выборов президента говорить рано, заявил Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Глава Беларуси Александр Лукашенко склоняется к тому, чтобы провести в стране досрочные выборы президента. Об этом заявил сам Лукашенко.

«Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — цитирует Лукашенко РИА «Новости». При этом он отметил, что о сроках говорить преждевременно.

Сначала в стране нужно принять новую Конституцию, отметил Лукашенко. Также перед досрочными выборами президента нужно провести выборы местных органов власти, добавил он. При этом Лукашенко сказал, что досрочные президентские выборы должны пройти раньше парламентских.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа, согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов. При этом независимые экзитполы показывали уверенную победу его оппонента Светланы Тихановской. Страну захлестнули массовые протесты, они продолжаются до сих пор. Сам Лукашенко позднее заявил, что «немного пересидел» в кресле главы государства.