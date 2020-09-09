СМИ: Ефремов вновь отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов уже отказывался от работы с Эльманом Пашаевым
новость из сюжетаДТП с участием актера Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов вновь отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ОНК.
«Ефремов отказался от своего адвоката Пашаева», — пишет издание. Ефремов отказывается от услуг Пашаева уже второй раз.
Сам Эльман Пашаев эту информацию опровергнул. В беседе с изданием «Подъем» он назвал такие сообщения глупостью и заявил, что сейчас работает над апелляцией.
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