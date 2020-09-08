Компания в ЯНАО задолжала миллионы за страхование сотрудников

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО муниципальное предприятие не платило обязательные страховые взносы за своих сотрудников. Как сообщает прокуратура, более 13,4 млн рублей рублей было выплачено только после вмешательства надзорных органов.

«У Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия образовалась задолженность по уплате страховых взносов, в том числе на обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование», — говорится в сообщении прокуратуры. Как выяснилось, взносы на общую сумму 13,42 млн рублей за 425 работников не были внесены.

После того, как руководству компании было внесено представление, нарушение было устранено. Долг признали погашенным, а трудовые права граждан — восстановленными. Оперативно получить комментарии в муниципалитете не удалось. На момент публикации ответ из Тазовской администрации не поступил.