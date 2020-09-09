Россиянка умерла от переживаний в день свадьбы

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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба, букет невесты
У невесты из Дагестана случился инсульт перед свадьбой Фото: Pixabay

Жительница Дагестана скончалась от волнений в день свадьбы. У 23-летней невесты были проблемы с сердцем, и она умерла до приезда жениха.

Перед свадебной церемонией девушка переволновалась и потеряла сознание. Родственники дали ей таблетку, от которой стало только хуже. «У девушки резко упало давление, в больнице оказалось — инсульт. Она скончалась прямо перед приездом жениха», — передает издание Mash. Уточняется, что у россиянки с детства были проблемы с сердцем. На боли она часто жаловалась бабушке, которая ее воспитывала.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал телеканалу 360, что перепады температуры на улице могут привести к нарушению сосудистого тонуса. Чтобы снизить риски инсульта, необходимо ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, а также не забывать о режиме сна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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