Россиянка умерла от переживаний в день свадьбы

Жительница Дагестана скончалась от волнений в день свадьбы. У 23-летней невесты были проблемы с сердцем, и она умерла до приезда жениха.
Перед свадебной церемонией девушка переволновалась и потеряла сознание. Родственники дали ей таблетку, от которой стало только хуже. «У девушки резко упало давление, в больнице оказалось — инсульт. Она скончалась прямо перед приездом жениха», — передает издание Mash. Уточняется, что у россиянки с детства были проблемы с сердцем. На боли она часто жаловалась бабушке, которая ее воспитывала.
Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал телеканалу 360, что перепады температуры на улице могут привести к нарушению сосудистого тонуса. Чтобы снизить риски инсульта, необходимо ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, а также не забывать о режиме сна.
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