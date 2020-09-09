Пугачева перепела песню рэпера Моргенштерна

Алла Пугачева пришла на youtube-шоу ее мужа Максима Галкина Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Певица Алла Пугачева спела песню рэпера Моргенштерна (Алишер Валиев) и Элджея (Алексей Узенюк) «Cadillac» на мотив частушек. При этом артистка заявила, что понятия не имеет, кто такой Моргенштерн.

Певица сделала это на youtube-шоу ее мужа, юмориста Максима Галкина, «Музыкалити». «Примечательно, что Алла Пугачева не постеснялась озвучить неприличные слова композиции», — пишет «Дни.ру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с певцом Филиппом Киркоровым. По словам соседей звездной пары, слухи о грядущем разводе являются ложью. При этом певцы Киркоров и Николай Басков не стали опровергать домыслы о проблемах в отношениях Галкина и Пугачевой, передает агентство Nation News. В ответ на слухи, Галкин опубликовал в Instagram совместное фото с Пугачевой, на котором певица показывает язык, пишет «Национальная служба новостей».