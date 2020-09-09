Счетная палата нашла нарушения в Минэнерго почти на 300 млн

Аудиторы выявили недостатки и нарушения в Минэнерго РФ на сумму 292 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Счетная палата России выявила недостатки и нарушения в Минэнерго РФ на сумму 292 миллиона рублей. Аудиторы отметили, что ведомство не эффективно осваивало бюджетные средства.

«Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей. В том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций», — говорится в сообщении на сайте Счетной Палаты.

Аудиторы отметили, что Минэнерго РФ недостаточно следило за тем, как подведомственные ФГУП используют государственное имущество. В Счетной палате упомянули, что ведомство не проводило собственные проверки, в результате на территории подведомственного предприятия «Хозрасчетная автобаза» было зарегистрировано стороннее юрлицо и работал автотехцентр.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Тихонов вместе со своим советником и вице-президентами АО «Ланит» завладели 603 млн рублей, передает агентство Nation News. Следователи также сообщили, что у Тихонова есть недвижимость во Франции. По делу о мошенничестве суд арестовал его до 8 ноября, пишет РАПСИ.