У задержанного замглавы Минэнерго нашли недвижимость во Франции

Обвиняемый в мошенничестве заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции. Об этом сообщил следователь СК России на заседании суда, где рассматривается мера пресечения федеральному чиновнику.
«Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции», — передает ТАСС слова следователя. Представитель СК также заявил о том, что окружение Тихонова по его указанию оказывает давление на свидетелей.
Сам обвиняемый утверждает, что квартира во Франции, о которой шла речь в суде, официально задекларирована. Также, по словам Тихонова, следователь неправильно назвал страны, в которых бывал подсудимый. В частности, он никогда не ездил в Молдавию или Грузию.
По версии следствия, Тихонов, его советник и вице-президенты АО «Ланит» завладели 603 миллионами рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета для создания информационной системы. Тихонова задержали во вторник, он пытался скрыться от силовиков, меняя квартиры и автомобили, передает агентство Nation News.
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