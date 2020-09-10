Минздрав РФ назвал причину самоубийств в России

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Около 50% самоубийств связаны с употреблением спиртного Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Число самоубийств в России напрямую зависит от количества выпитого алкоголя. С употреблением спиртного связана половина самоубийств, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти», — цитирует ТАСС Салагая. По его словам, около 50% самоубийств связаны с употреблением спиртного.

По словам Салагая, продажу крепкого алкоголя нужно запретить для людей, которые не достигли 21 года. Это связано с тем, что крепкий алкоголь чаще приводит к летальному исходу. Салагай добавил, что человек будет чаще злоупотреблять спиртным, если первый раз попробовал алкоголь в раннем возрасте.

Результаты исследования, проведенного в Южной Корее, показали, что семь граммов этанола в день повышают риск развития ожирения у мужчин на 10%, передает телеканал 360. Семь граммов этанола содержится в бокале вина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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