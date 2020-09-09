В Челябинскую область идет резкое похолодание

Синоптики обещают похолодание Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 11 сентября ожидается резкое снижение температуры. В горных районах и низинах температура опустится до 1 градуса тепла. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.

«Ночью в горах и низинах температура воздуха местами +1 градус», — говорится в прогнозе синоптиков. Дневные температуры в горных районах уже 11 сентября поднимутся до 15 градусов тепла, а в среднем по области до 25 градусов. 12 и 13 сентября ночных похолоданий не ожидается.

При этом в большинстве территорий области 11 сентября из-за сухой погоды сохраняется высокая пожарная опасность. «На крайнем юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении синоптиков.