В России предложили реформировать ЕГЭ

Министру просвещения предлагают изменить процедуру опротестования результатов ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут изменить процедуру опротестования результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). С таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцов выступил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. В своем письме общественник заявляет, что к нему обратились школьники Челябинской области с просьбой получить правильные ответы после написания экзамена.

«В процедуре ЕГЭ существует принципиальный недостаток. После ЕГЭ школьник не только не получает ответов решений, но и сами вопросы, на которые он отвечал, становятся недоступными. Указанное подрывает доверие к качеству проверки и порождает множество необоснованных апелляций», — сообщает РБК со ссылкой на письмо Володарского министру. Как объяснил омбудсмен, результаты ЕГЭ появляются в личном кабинете выпускников через две недели. За это время школьник забывает практически все задания и не может оценить итоги экзамена.

Для исключения необоснованных жалоб Володарский предлагает, чтобы после завершения ЕГЭ в личном кабинете ученика появлялись экзаменационные задания, их решения и правильные ответы. Также омбудсмен считает, что должна работать комиссия, которая бы занималась внесением изменений в ЕГЭ.