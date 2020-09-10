Екатеринбуржец выиграл миллионы, потратив 40 рублей

Приз составил больше 4,9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга выиграл почти пять миллионов рублей в лотерею «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото» — официального распространителя гослотерей в России. Счастливый билет обошелся екатеринбуржцу всего в 40 рублей.

«Вчера, 10 сентября, был разыгран приз „Гослото“ „5 из 36“. Участник государственной лотереи из Екатеринбурга выиграл 4,9 млн рублей. Счастливым для него оказался 19 088-й тираж», — уточнили в компании.

Имя победителя лотереи пока не раскрывается. В «Столото» сообщили, что он еще не обратился за призом. По правилам лотереи, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать — во втором. Победитель отгадал числа 12, 14, 36, 22, 28 в первом поле билета и не отгадал 1 — во втором.