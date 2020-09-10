Первые нарушения нашли на выборах в Курганскую облдуму

В Избирательную комиссию Курганской области кандидат от КПРФ направили жалобу по поводу агитации представителей «Единой России» в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказал кандидат в облдуму от КПРФ Виктор Зырянов.
Зырянов, обнаружил, что возле точки продажи мороженого был размещен плакат с кандидатами от «Единой России» Татьяной Хильчук и Родионом Вяткиным. Там же раздавали агитационные газеты. По его мнению, данное место находится менее чем в 50 метрах от избирательного участка, что противоречит избирательному законодательству. «Пока ничего в избиркоме по жалобе не сказали», — объяснил он URA.RU.
На своей странице в соцсетях Вяткин ответил на критику. По его данным, место с агитацией находится в 65 метрах от участка. «[Зырянов] так кричал, <…>, что она [мороженщица] испугалась, убрала плакат и даже по его требованию порвала оставшиеся три газеты», — рассказал Вяткин. Сам Зырянов объяснил, что женщина сама решила избавиться от агитации, после того, как он ей объяснил, что это незаконно.
В пресс-службе областной избирательной комиссии попросили URA.RU отправить запрос по данному поводу. Запрос был направлен. На момент публикации ответ не получен.
Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста».
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