10 сентября 2020
09 сентября 2020

Первые нарушения нашли на выборах в Курганскую облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы депутатов Курганской областной думы. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, выборы 2020
Конфликт на выборах произошел между представителями «Единой России» и КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Избирательную комиссию Курганской области кандидат от КПРФ направили жалобу по поводу агитации представителей «Единой России» в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказал кандидат в облдуму от КПРФ Виктор Зырянов.

Зырянов, обнаружил, что возле точки продажи мороженого был размещен плакат с кандидатами от «Единой России» Татьяной Хильчук и Родионом Вяткиным. Там же раздавали агитационные газеты. По его мнению, данное место находится менее чем в 50 метрах от избирательного участка, что противоречит избирательному законодательству. «Пока ничего в избиркоме по жалобе не сказали», — объяснил он URA.RU.

На своей странице в соцсетях Вяткин ответил на критику. По его данным, место с агитацией находится в 65 метрах от участка. «[Зырянов] так кричал, <…>, что она [мороженщица] испугалась, убрала плакат и даже по его требованию порвала оставшиеся три газеты», — рассказал Вяткин. Сам Зырянов объяснил, что женщина сама решила избавиться от агитации, после того, как он ей объяснил, что это незаконно.

В пресс-службе областной избирательной комиссии попросили URA.RU отправить запрос по данному поводу. Запрос был направлен. На момент публикации ответ не получен.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...