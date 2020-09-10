До выборов в Курганскую облдуму не дошли десятки кандидатов

В Курганской области 11 сентября стартовали выборы в облдуму. Согласно спискам, размещенным на сайте избиркома региона, в них не примут участие более 40 человек, которые изначально регистрировались в качестве кандидатов.
Всего в курганскую областную думу было выдвинуто 396 кандидатов. По единому избирательному округу до выборов не дошли 35 кандидатов, по одномандатным — семь. Большинству из них отказали в регистрации, остальные сами выбыли из предвыборной гонки.
Выборы в регионе проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в выборах должны были участвовать представители «Яблока», но областной избирком отказал в регистрации их списка кандидатов из-за большого процента недействительных подписей.
Также в эти дни пройдут выборы в Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум. На них зарегистрировали 801 кандидата, 15 отказали в регистрации.
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