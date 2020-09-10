10 сентября 2020
09 сентября 2020

До выборов в Курганскую облдуму не дошли десятки кандидатов

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование
В выборах в курганскую облдуму изначально планировали участвовать почти 400 кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области 11 сентября стартовали выборы в облдуму. Согласно спискам, размещенным на сайте избиркома региона, в них не примут участие более 40 человек, которые изначально регистрировались в качестве кандидатов.

Всего в курганскую областную думу было выдвинуто 396 кандидатов. По единому избирательному округу до выборов не дошли 35 кандидатов, по одномандатным — семь. Большинству из них отказали в регистрации, остальные сами выбыли из предвыборной гонки.

Выборы в регионе проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в выборах должны были участвовать представители «Яблока», но областной избирком отказал в регистрации их списка кандидатов из-за большого процента недействительных подписей.

Также в эти дни пройдут выборы в Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум. На них зарегистрировали 801 кандидата, 15 отказали в регистрации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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