Депутат предложила отбирать пособия у безработных. «Вместо закона о тунеядстве им платят»

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Пособия по безработице позволяют людям не работать, считает Татьяна Ковинская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области, член партии «Единая Россия» Татьяна Ковинская назвала безработных россиян тунеядцами и предложила лишить их пособий по безработице. Инцидент произошел на одном из совещаний в администрации города Вольска.

«Зачем же им работать при таких выплатах! Надо работу предлагать, если не захотят, нужно лишать пособий. А у нас вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», — приводит цитату Ковинской издание «Вольская неделя». Так Ковинская прокомментировала последние данные о пособиях в 12 130 рублей, которые получают безработные россияне.

После этого в саратовском отделении «Единой России» заявили, что проведут проверку высказываний Ковинской. Сама депутат заявила, что ее фразу вырвали из контекста. По ее словам, она не выступала за отмену мер соцподдержки, а предлагала усилить работу структур, ответственных за трудоустройство. «Пособия выплачиваются ограниченное количество времени, важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий», — приводит ее слова ТАСС.

Согласно декларации, опубликованной на сайте муниципального образования, в 2019 году Татьяна Ковинская заработала 977,33 тысячи рублей. Ее средний месячный доход составил более 81 тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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