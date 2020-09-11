Власти ЯНАО раздают бесплатные лекарства приезжим и иностранцам

Мера поддержки будет действовать до окончания режима повышенной готовности по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бесплатные наборы медикаментов в ЯНАО раздаются больным вне зависимости от гражданства и места постоянной регистрации. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, сейчас проходит закупка еще 14 тысяч наборов.

«Окружная мера поддержки распространяется на пациентов вне зависимости от гражданства и регистрации на территории ЯНАО», — рассказали представители ведомства. По состоянию на сегодняшний день, уже выдано более 20 тысяч наборов, еще 14 тысяч наборов закупается дополнительно.

При этом, по сообщению депздрава, лекарственные наборы в медучреждениях имеются в достаточном количестве. Чтобы предотвратить возможную нехватку медикаментов, проводится ежедневный мониторинг комплектов лекарств от ОРВИ, в случае необходимости их оперативно перераспределяют по медицинским организациям.

В департаменте указываю, что такого подъема ОРВИ не наблюдалось уже несколько лет. С конца августа резко выросло количество вызовов врача на дом, особенно к детям до 7 лет. Эпидемиологи связывают это с возвращением ямальцев из отпуска и выходом детей в школьные и дошкольные образовательные учреждения.

Программа по обеспечению пациентов бесплатными медикаментами была установлена правительством ЯНАО в июле этого года и будет работать до окончания режима повышенной готовности. Несмотря на это ранее некоторые из пациентов столкнулись со случаями отказа в бесплатных наборах лекарств.