Медиков ЯНАО обвинили в невыполнении поручения губернатора

Бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ начали выдавать в ЯНАО два месяца назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о выдаче бесплатных лекарств больным с симптомами ОРВИ на местах не выполняется. Об этом сообщили в социальных сетях жители Надыма.

«Оба ребенка заболели — симптомы ОРВИ, — рассказал в группе „Злой и добрый надымчанин“ один из местных жителей. — Сегодня мы получили ответ, что лекарств просто нет и будут ли они, никто не знает». При этом тест на коронавирус, по словам автора, в Надымской ЦРБ взяли.

Случай, как выяснилось, не единичный. Под записью стали появляться сообщения о том, что проблема стала системной: сразу несколько человек отметили, что в больнице чуть ли не с порога заявляют, будто бесплатных лекарств нет.

В пресс-службе депздрава агентству подтвердили: потребность в лекарственных препаратах для обеспечения пациентов с ОРВИ за последние дни резко возросла. «Cпециалистами Надымской ЦРБ в оперативном режиме были сформированы новые наборы для выдачи. Все лекарственные наборы были развезены пациентам на дом», — сообщили в ведомстве.

Бесплатные лекарства для пациентов с симптомами ОРВИ начали выдавать в июле. Тогда сообщалось, что окружные власти закупили 25 тысяч наборов лекарственных препаратов от ОРВИ для всех муниципалитетов региона.

Мера поддержки была введена во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Лекарства будут выдаваться больным ОРВИ бесплатно вплоть до отмены режима повышенной готовности.