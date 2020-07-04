В ЯНАО начали раздавать бесплатные лекарства от ОРВИ

Для пациентов с ОРВИ закуплены 25 тысяч наборов лекарственных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО начали раздавать бесплатные лекарства для пациентов с диагнозом ОРВИ. Первыми обеспечили жителей Нового Уренгоя, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

«Бесплатные лекарства для жителей Ямала с диагнозом ОРВИ начнут выдавать все больницы в течение следующей недели», — информирует оперштаб. Отмечается, что уже полностью осуществлена закупка 25 тысяч наборов лекарственных препаратов от ОРВИ для всех муниципалитетов региона. В Новом Уренгое уже выдана первая партия, следующая будет реализована 6 июля. 8—9 июля выдача будет в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале, 10 июля — в Салехарде, Лабытнанги и Аксарке, сообщает оперштаб.

Все лекарственные наборы составлены в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ по лечению ОРВИ. Часть лекарств уже получена из Москвы, остальные медикаменты в эти выходные поставщики отгрузят со складов в Сургуте и столице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое появился отдельный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Эта инициатива губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова была вызвана тем, что в этом городе самая сложная ситуация в регионе. В интервью URA.RU глава региона сообщил, что местное население сдает анализы на коронавирус не только с признаками пневмонии, но и симптомами ОРВИ. В правительстве Ямала отметили, что округ подготовлен к тому, чтобы бороться с пандемией коронавируса своими силами, но не отказывается от помощи других регионов.