12 сентября 2020

Украина заявила о задержании «агента ФСБ», готовившего взрыв. ФОТО

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, наручники, суд, судебный процесс, задержание
Украина заявила о задержании «агента ФСБ России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «агента ФСБ России», который якобы передавал данные военного характера и планировать подорвать систему водоснабжения в Ровенской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Задержание производили сотрудники контрразведки СБУ. Мужчина является жителем Одесской области. В мае 2020 года, как отмечается, он инициативно установил контакт с «кадровым сотрудником» ФСБ России. «По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

В сентябре этого года украинец якобы получил от «кураторов» новое задание — осуществить «диверсию» на одном из объектов «Ровнооблводоканала». Злоумышленник был задержан после «закладки им взрывного устройства». Уголовное дело возбуждено по статьям «государственная измена» и «диверсия».

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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