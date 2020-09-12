Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «агента ФСБ России», который якобы передавал данные военного характера и планировать подорвать систему водоснабжения в Ровенской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Задержание производили сотрудники контрразведки СБУ. Мужчина является жителем Одесской области. В мае 2020 года, как отмечается, он инициативно установил контакт с «кадровым сотрудником» ФСБ России. «По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.
В сентябре этого года украинец якобы получил от «кураторов» новое задание — осуществить «диверсию» на одном из объектов «Ровнооблводоканала». Злоумышленник был задержан после «закладки им взрывного устройства». Уголовное дело возбуждено по статьям «государственная измена» и «диверсия».
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