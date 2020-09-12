12 сентября 2020

В Приморье в жилом доме прогремел взрыв. Есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, российский союз спасателей
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Вознесенка [Приморье] в одном из жилых домов прогремел взрыв. Жильцы дома эвакуированы, экстренные службы занимаются разбором завалов, сообщил журналистам глава Хорольского района Алексей Губайдуллин.

«В селе Вознесенка в жилом доме на 2-м этаже произошел взрыв, причина неизвестна, идет разбор завалов», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По данным ТАСС, после взрыва в квартире рухнули перекрытия. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова сказала агентству, что в результате происшествия погиб мужчина 1940 года рождения:

«Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а потом произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон». В 16 квартирах проживал 21 человек, все они эвакуированы в местный Дом культуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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