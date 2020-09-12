12 сентября 2020
11 сентября 2020

Экзитпол: Махонин побеждает на выборах пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Махонин опережает конкурентов на губернаторских выборах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин лидирует на выборах главы региона. Такие выводы можно сделать из первых данных экзитполов, которые оказались в распоряжении URA.RU.

Согласно экзитполам, Махонина (самовыдвиженец) поддержало 73% опрошенных в Перми избирателей и порядка 80% — в крае. На втором месте — кандидат от КПРФ Ксения Айтакова. За нее проголосовали чуть более 16% опрошенных респондентов в Перми. В поддержку кандидата от ЛДПР Олега Постникова высказались 6% опрошенных социологами пермяков.

Избирательные участки в Пермском крае закрылись в 20 часов по местному времени. Впервые выборы проходили в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. За кресло главы региона боролись четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

Также в единый день голосования в регионе прошли довыборы по трем округам в законодательное собрание края и более 20 муниципальных избирательных кампаний. По данным краевой избирательной комиссии, в ходе выборов серьезных нарушений не зафиксировано.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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