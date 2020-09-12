Две малые партии получили шанс попасть в челябинское заксобрание

Голосование продлилось три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Поступают первые данные с выборов в законодательное собрание Челябинской области. Как сообщили URA.RU наблюдатели на одном из участков, лидирует партия «Единая Россия», набирающая 40,4%. голосов. На втором месте «Справедливая Россия», у которой 16,13% голосов.

«У «ЕР» — 40,4%, у «Справедливой России» -16,13%, у ЛДПР — 11,57%, у КПРФ — 11,57%, «Зеленой альтернативы — 6,4%, у Партии Пенсионеров — 6,33%. У Партии Роста — 2,1%, у партии «За правду!» — 1,5%, у «Родины» — 0,9%», — сообщил URA.RU инсайдер.

Явка, по данным на 20 часов, когда закрылись избирательные участки, составила 32,75% от общего числа избирателей. С 11 по 13 сентября жители региона выбирали 60 депутатов ЗСО. Из них половину по партийным спискам. Первая сессия нового состава ЗСО состоится 24 сентября.