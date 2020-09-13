Элиты делят места в челябинском парламенте

Выборы в ЗСО шли три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Единая Россия» рассчитывает получить в новом составе челябинского заксобрания 45 мест. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном штабе. «Справедливая Россия» получит 7 мандатов, КПРФ и ЛДПР по три мандата, по одному мандату достанется «Партии пенсионеров» и «Зеленой альтернативе».

По итогам выборов в одномандатных округам «ЕР» получит 28 мандатов и 17 мандатов по спискам. На пять мандатов по спискам претендует «Справедливая Россия», получившая два мандата в одномандатных округах. «У КПРФ и ЛДПР пока по три мандата, — сообщил инсайдер. — „Зеленые“ в последний момент сумели преодолеть барьер в 5% и могут, как и „Партия пенсионеров“, получить один мандат».

В партиях пока итоги выборов не комментируют и ждут окончательного отчета от облизбиркома. На выборах в ЗСО, которые проходили с 11 по 13 сентября, жители области выбирали 60 депутатов, из них половину по партийным спискам. Первая сессия нового состава ЗСО, где будут распределены руководящие посты, состоится 24 сентября.