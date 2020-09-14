Соловьев заявил об опасности TikTok

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев сравнил сравнил TikTok с игрой «Синий кит» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что людьми во всем мире манипулируют с помощью соцсети TikTok. Об этом он заявил во время эфира программы «Соловьев Live» на YouTube.

«Куча людей разного возраста, из разных стран, с разными степенями интеллекта даже не понимают, что погружаются в великолепно придуманную технологию», — рассказал Соловьев. По его словам, сервис предназначен для того, чтобы заставить пользователей повторять одни и те же действия. Это является манипуляцией, считает телеведущий.

Соловьев высказал мнение, что пользователи TikTok выкладывают видео в интернет, чтобы получить возможность уехать за границу. Ради этого они готовы повторять любые движения, добавил телеведущий. Он сравнил социальную сеть с игрой «Синий кит», целью которой является смерть игрока.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил запретить в России иностранные соцсети и сервисы, передает телеканал 360. В том числе он предлагал отказаться от приложения TikTok.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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