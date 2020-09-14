В соцсетях отреагировали на визит Лукашенко в Россию. «Пусть возьмет с собой картошки»

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября прилетел в Сочи. Там он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят проблемы и перспективы двухсторонних отношений, а также проанализируют сложившуюся в Беларуси обстановку и поговорят о разрешении ситуации.

Пользователи соцсетей по-разному восприняли новость о прилете в Россию Лукашенко. Кто-то с юмором писал, что главе Беларуси стоит захватить с собой картошки. Некоторые же всерьез считают, что у белорусов появился шанс не пускать Лукашенко обратно на родину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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