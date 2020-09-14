Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября прилетел в Сочи. Там он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят проблемы и перспективы двухсторонних отношений, а также проанализируют сложившуюся в Беларуси обстановку и поговорят о разрешении ситуации.

Пользователи соцсетей по-разному восприняли новость о прилете в Россию Лукашенко. Кто-то с юмором писал, что главе Беларуси стоит захватить с собой картошки. Некоторые же всерьез считают, что у белорусов появился шанс не пускать Лукашенко обратно на родину.

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