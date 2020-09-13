В тюменском вузе почти два месяца не выплачивают зарплату

Студентам в вузе до сих пор не выплатили зарплату за июль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Студентам ТюмГУ почти два месяца не платят зарплату за подработку в вузе. Об этом на условиях анонимности URA.RU сообщил один из студентов университета. Он пояснил, что до сих пор не получил зарплату за июль.

«Сначала нам обещали заплатить 25 августа. Потом 29 августа. Затем, 10 сентября. Сейчас вообще говорят, что ждать выплаты за июль придется до 25 сентября. А это будет уже два месяца! Когда пришли в бухгалтерию и начали задавать вопросы, нам сказали, что студентов слишком много и они не успевают обработать информацию», — рассказал агентству собеседник.

В пресс-службе ТюмГУ агентству сообщили, что проблемы с выплатой зарплаты студентам действительно есть. В данный момент в вузе работают над их решением. «Когда началась пандемия, ТюмГУ приняло решение помочь студентам, которые остались без подработки. Студентов мы брали не только из нашего университета, но и из других вузов. По партнерам искали тех, кто готов взять их на работу. Мы запустили программу по временной занятости, которая в итоге привлекла более пяти тысяч желающих. Из них, по примерным подсчетам, зарплаты осталось выплатить 5% студентов. Конечно, обязательно со всеми рассчитаемся», — пояснили в ТюмГУ.