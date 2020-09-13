По данным аналитиков банка, цены на курганские новостройки снизились почти на 58% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за год на 58% снизились цены на квартиры в новостройках. Такие данные указаны в отчете «СберИндекса».

«Больше всего цена 1 кв. м в новостройках упала в Курганской области (почти -58%)», — пишет РБК со ссылкой на отчет аналитического проекта банка. В отчете сравниваются данные за июль—август 2020 года с аналогичным периодом 2019 года. Всего цены на новостройки снизились в девяти регионах России.

С данными по региону не согласен президент гильдии риэлторов Курганской области Денис Козлов. «Для роста, как и для падения цены, сейчас нет каких-то предпосылок», — объяснил он. По его мнению, колебания в регионе могут быть в пределе 1-2 процентов. Козлов отметил, в отчете цена на жилье могла снизиться за счет квартир премиум-класса, которые в этом году в Кургане не строят. Однако он добавил, что отсутствие их не могло так сильно повлиять на статистику.

Курганская область в июне заняла 55 место по доступности жилья в России. Семье в регионе потребуется минимум 7,7 лет, чтобы купить квартиру за 2,2 млн рублей (средняя стоимость жилья площадью 60 кв. метров).