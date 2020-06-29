Названы регионы России с самым доступным жильем

Жителям Севера легче накопить на квартиру Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По данным на первый квартал 2020 года покупка квартиры оказалась наиболее доступной для жителей регионов Крайнего Севера, а труднее всего в этом плане семьям в южных регионах и на Северном Кавказе. Это следует из свежего «Рейтинга регионов по доступности приобретения жилья».

За основу рейтинга были взяты два показателя — средняя актуальная стоимость квартиры площадью 60 кв.метров и минимальное количество лет, необходимое семье, чтобы накопить на жилье. Абсолютным лидером стала Магаданская область. Там семье потребуется минимум 1,6 лет, чтобы приобрести квартиру за 2,9 млн рублей. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ (2,8 лет, 3,6 млн), а на третьем — Ненецкий автономный округ (2,9 лет, 3,6 млн). Четвертую строчку заняла Тюменская область (3 года, 3,5 млн), а пятерку лидеров замкнула Мурманская область (3,2 года, 3 млн).

Что касается других регионов УрФО, на седьмом месте расположилась Челябинская область (4,1 года, 2 млн). Пермский край занял 21-ю строчку (5,6 лет, 2,7 млн), Свердловская область — 39-ю (6,7 лет, 3,5 млн), Курганская область — 55-ю (7,7 лет, 2,2 млн). Ямало-Ненецкий автономный округ в рейтинг не вошел из-за отсутствия данных о стоимости недвижимости, пишет РИА «Новости».

Москва, к слову, оказалась на 13 месте (4,6 лет, 8,8 млн), Санкт-Петербург — на 16-м (5 лет, 5,8 млн), Московская область — на 27-м (6 лет, 4,7 млн). Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесская Республика (14,3 года, 2,9 млн), Чеченская Республика (14,4 года, 2,6 млн) и Севастополь (15,5 года, 4,9 млн).

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