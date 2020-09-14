Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья Навального

Алексей Навальный проходит лечение в немецкой клинике «Шарите» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Состояние здоровья блогера Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом URA.RU сообщили в немецкой клинике «Шарите», где он проходит лечение.

«Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Пациент был успешно выведен из искусственной вентиляции легких», — рассказали агентству в клинике. Там отметили, что сейчас блогер проходит мобилизацию и может ненадолго вставать с постели. В «Шарите» добавили, что информация с подробностями о состоянии здоровья была обнародована после согласования с Навальным и его женой Юлией.

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа. Борт сел в Омске, из омской больницы Навального позднее доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Клинические исследования немецких специалистов показали, что в анализах Навального были найдены следы яда из группы «Новичок», напоминает VSE42.Ru. Следователи МВД собираются попросить немецких коллег допустить их присутствие во время следственных действий с блогером, пишет РАПСИ.