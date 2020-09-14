Пермский театр со скандалом покинул главный режиссер

Сергей Андреев проработал в театре 40 лет Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Главный режиссер драмтеатра им Горького в Кудымкаре (Пермский край) Сергей Андреев со скандалом покинул театр, проработав в нем 40 лет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к театру. Причиной, по данным инсайдера, якобы послужил «внутренний конфликт», произошедший между Андреевым и директором театра Анатолием Четиным.

«Между Андреевым и Четиным уже давно зрело недопонимание. Четин считал, что как режиссер Андреев себя изжил — значимых постановок нет, а коллектив в творческом плане „топчется на месте“, поэтому предложил ему уволиться», — пояснил источник. Он также добавил, что ситуацию усугубил коронавирус, поскольку актеры, фактически, остались без репетиций на время карантина. При этом часть театральной труппы отказалась дальше работать с Андреевым, другая, наоборот — выразила ему поддержку.

В беседе с корреспондентом URA.RU Четин подтвердил, что у режиссера «были какие-то были недопонимания с руководством театра и артистами», но информацию о конфликте между ним и Андреевым опроверг. «Его никто не выгонял, не принуждал писать заявление [на увольнение]. Просто, приходит время, когда нужно вовремя уйти», — сказал Четин.

Директор кудымкарского театра пояснил, что предлагал Андрееву остаться в должности режиссера-постановщика и возглавить театральную студию, но тот «принял решение уйти не очень красиво». Сейчас исполняющей обязанности главного режиссера театра назначена Юлия Беляева.