Бывший адвокат Михаила Ефремова вел дело с участием друга актера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что их сблизила одна из его знакомых, которой он помогал в суде. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

«У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актер. И я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена», — отметил Пашаев.

Девушка, по словам адвоката, решила бросить друга Ефремова и забрать у него все деньги. В итоге на него завели уголовное дело. А у Пашаева на руках были в качестве доказательств видеозаписи, где актер с любовницей выходили из гостиницы. Но когда ему сказали, что у его оппонента прекрасная семья, то адвокат отказался продавать это видео журналистам даже за полтора миллиона.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. В нем погиб курьер Сергей Захаров. Ефремов, по данным полиции, был за рулем в нетрезвом состоянии. В итоге актера осудили на 8 лет колонии общего режима. После суда на его адвоката Эльмана Пашаева Федеральная палата адвокатов завела дисциплинарное дело за нарушение профессиональной этики. Также его обвинили в хищении квартиры, которую он снимал, а позже прописал там себя и свою семью.