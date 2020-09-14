Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлились больше четырех часов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Переговоры между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко получились конструктивными и насыщенными. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», — приводит слова Песков telegram-канал LIFE SHOT. По его словам, встрече лидеров стран предшествовали переговоры двух делегаций, поэтому разговор был предметным. Также представитель Кремля подвел итоги переговоров:

  • Россия признает, что Лукашенко — легитимный и законно избранный президент.
  • Кредит в 1,5 миллиарда долларов нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела республики. Песков подчеркнул, что кредит выдается не Лукашенко, а братской стране.
  • Путин поддержал идею Лукашенко о запуске конституционной реформы, но отметил, что это внутренние дела страны.
  • Президенты не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии.
  • Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии.
  • Дано поручение провести ряд встреч между главами регионов двух стран.
  • Путин и Лукашенко обсуждали поставки энергоносителей, результат конструктивный.

14 сентября в Сочи лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Они продолжались более четырех часов, пишет «Национальная служба новостей». Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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