Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

Переговоры между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко получились конструктивными и насыщенными. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», — приводит слова Песков telegram-канал LIFE SHOT. По его словам, встрече лидеров стран предшествовали переговоры двух делегаций, поэтому разговор был предметным. Также представитель Кремля подвел итоги переговоров:
- Россия признает, что Лукашенко — легитимный и законно избранный президент.
- Кредит в 1,5 миллиарда долларов нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела республики. Песков подчеркнул, что кредит выдается не Лукашенко, а братской стране.
- Путин поддержал идею Лукашенко о запуске конституционной реформы, но отметил, что это внутренние дела страны.
- Президенты не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии.
- Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии.
- Дано поручение провести ряд встреч между главами регионов двух стран.
- Путин и Лукашенко обсуждали поставки энергоносителей, результат конструктивный.
14 сентября в Сочи лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Они продолжались более четырех часов, пишет «Национальная служба новостей». Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает агентство Nation News.
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