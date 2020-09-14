14 сентября 2020

В Минтруде объявили, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии россиян вырастут на 6,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В следующем году пенсии россиян вырастут на 6,3% до 17 443 рублей. Об этом сообщили в Минтруда России.

«Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%», — цитирует ведомство «Федеральное агентство новостей». В министерстве пояснили, что на выплату пенсий будет потрачено 8,4 трлн рублей, на ежемесячные денежные выплаты — 425 млрд рублей.

Ранее зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что в России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают. Председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский заявил URA.RU, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам государству необходимо выделять из бюджета РФ по 150—180 млрд рублей каждый год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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