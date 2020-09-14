В Минтруде объявили, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

В следующем году пенсии россиян вырастут на 6,3% до 17 443 рублей. Об этом сообщили в Минтруда России.
«Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%», — цитирует ведомство «
Ранее зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что в России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают. Председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский заявил URA.RU, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам государству необходимо выделять из бюджета РФ по 150—180 млрд рублей каждый год.
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