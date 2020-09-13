13 сентября 2020

Сенатор: сколько стоит индексация выплат работающим пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Рязанский подчеркнул, что индексировать пенсии россиян необходимо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно выделять из бюджета РФ по 150—180 млрд рублей каждый год. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский.

«Необходимо найти довольно серьезные средства, чтобы каждому пенсионеру обеспечить ежегодную индексацию пенсий», — цитирует «Российская газета» политика. Он отметил, что на индексацию выплат бюджету РФ нужно ежегодно находить до 180 млрд рублей.

Рязанский подчеркнул, что индексировать пенсии россиян необходимо. На его взгляд, это будет проявлением «социальной справедливости». Политик добавил, что решить этот вопрос можно только на уровне правительства.

Ранее Рязанский рассказал URA.RU, что пенсии работающим россиянам смогут проиндексировать, если правительство страны поддержит данную инициативу. Он обратил внимание на то, что у государства должна быть для этого финансовая возможность.

В Минтруде РФ заявляли, что к 2024 году размер реальных пенсий россиян вырастет, передает RT. В ведомстве добавили, что индексация к этому году может составить 5,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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