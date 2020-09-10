Части россиян пересчитают пенсии

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 2015 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты с 2015 года. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в осеннюю сессию. Об этом заявил один авторов инициативы, зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Речь идет о реализации принятой поправки в Конституцию. Документ устанавливает, что пересматривать как минимум раз в год должны все виды пенсий, существующие в РФ. Также законопроект предполагает доиндексацию и пересчет выплат для работающих пенсионеров начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо 12,9% официального уровня инфляции. По оценкам авторов инициативы, для компенсации выплат потребуется порядка 1,3 трлн рублей.

«Мы вышли с инициативой разработки федерального закона. До сих пор индексация, например, для работающих пенсионеров откладывалась с 2016 года на более поздний срок, наш законопроект должен исправить эту ситуацию», — пояснил «Известиям» Емельянов.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают. Глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что закон нужен, так как этого требуют новые нормы Конституции.

Ранее было названо условие вхождении России в пятерку лучших экономик мира по размеру пенсий. Это произойдет после введения в стране системы стратегического планирования.