Антитела к коронавирусу выявлены у каждого шестого россиянина

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого шестого пациента в России (16,9%). К таким данным пришли эксперты частной медицинской сети «Инвитро».
С мая по август в медицинском центре выполнили более 680 тысяч исследований. «Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9% россиян, прошедших исследование», — сообщили в «Инвитро».
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в ряде регионов РФ уровень общего иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 50%. В рамках первого этапа исследования в июне—августе было обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах РФ. «По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц (с иммунитетом — прим. ред.) к новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении организации.
В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Выше всего он у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Также наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников в сфере здравоохранения и образования.
По состоянию на утро 14 сентября, в РФ зарегистрировано 1? 068? 320 случаев коронавируса, напоминает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России, пишет RT.
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