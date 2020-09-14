14 сентября 2020

Антитела к коронавирусу выявлены у каждого шестого россиянина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, мужчина в маске, коронавирус
Иммунитет к коронавирусу выявлен у половины жителей ряда регионов РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого шестого пациента в России (16,9%). К таким данным пришли эксперты частной медицинской сети «Инвитро».

С мая по август в медицинском центре выполнили более 680 тысяч исследований. «Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9% россиян, прошедших исследование», — сообщили в «Инвитро».

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в ряде регионов РФ уровень общего иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 50%. В рамках первого этапа исследования в июне—августе было обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах РФ. «По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц (с иммунитетом — прим. ред.) к новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении организации.

В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Выше всего он у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Также наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников в сфере здравоохранения и образования.

По состоянию на утро 14 сентября, в РФ зарегистрировано 1? 068? 320 случаев коронавируса, напоминает телеканал 360. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...