В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

По госпрограмме деньги можно потратить на строящийся объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России ипотечное кредитование по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей хотят распространить на строительство или покупку недостроенных объектов. Соответствующий законопроект Минфин внес в правительство.

«Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы», — приводит слова замглавы Минфина Алексея Моисеева ТАСС. Отмечается, что поддержкой могут воспользоваться и те граждане, которые покупают долю в праве общей собственности на помещение и в конечном итоге становятся его собственниками.

Ранее сообщалось, что более тысячи заявок на государственное софинансирование ипотеки для семей с третьим и последующим ребенком являются недобросовестными. Кредиты по ним выдавались уже после старта программы, а сумма не превышает обещанные государством 450 тысяч рублей.

Самой популярной недвижимостью для приобретения в ипотеку остаются квартиры в готовом доме на вторичном рынке. Доля таких сделок составила 40%, передает агентство Nation News. Готовые сельские дома приобрели 31% заемщиков. Жилье в строящемся доме предпочли 28%. Всего 1% потратил средства на земельный участок и строительство сельского дома.